Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche beim Sprühen von Graffitis im Gleisbereich festgenommen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagnachmittag meldete der Fahrer einer Straßenbahn gegen 16:45 Uhr bei der Polizei, dass sich Jugendliche im Gleisbereich zwischen Kaufungen und Helsa aufhalten sollen. Die sofort dorthin geeilte Streife des Polizeireviers Ost konnte zwei Jugendliche in der Gleisunterführung an der K 7 ausmachen, die die Tunnelwand mit Graffitis besprühten. Die Polizisten holten die 14- und 15-Jährigen aus Kaufungen aus dem Gefahrenbereich, woraufhin der Bahnverkehr wieder uneingeschränkt freigegeben werden konnte. An der Tunnelwand stellten die Beamten frische Schriftzüge fest und fanden auch die dazu passenden Spraydosen bei den beiden Jugendlichen. Im Anschluss übergaben die Polizisten die 14- und 15-Jährigen an ihre Sorgeberechtigten. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell