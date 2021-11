Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einen Keller eines Einfamilienhauses in der Jakob-Schunk-Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 08:30 Uhr, stellte der Hausbesitzer fest, dass ein unbekannter Täter sie Kellertür aufgehebelt hatte. Auch ein Fenster zu einem Lagerraum wurde aufgehebelt, obwohl der Zugang nicht verschlossen war. Der Tatzeitraum kann lediglich auf das vergangene Wochenende festgelegt werden. Entwendet wurde nicht. Die Höhe des Sachschadens wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell