Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Mit Wohnmobil in Kreisverkehr geprallt

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bad Salzuflen die Herforder Straße in Richtung Bad Salzuflen. In Höhe des "Liemer Kreisels" prallte er gegen ein Verkehrszeichen und fuhr geradeaus in die Grünfläche des Kreisverkehrs, wo das Wohnmobil mit erheblichen Beschädigungen stecken blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Da der 57-jährige sich mit allen zur Verfügung stehenden Kräften dagegen zu wehren versuchte, erwartet ihn jetzt nicht nur ein Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs sondern darüber hinaus wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

