Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfall mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto kam es am Montag, gegen 14 Uhr, an der Einmündung Birkenweg / Mörscher Straße in Ettlingen.

Eine 43-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Skoda vom Birkenweg in die Mörscher Straße einbiegen. Sie hatte die Kurve schon beinahe passiert, als von links ein Fahrradfahrer vom an dieser Stelle endenden Radweg geradeaus weiter in die Mörscher Straße einfuhr. Dieser prallte nach Spurenlage gegen das Heck des abbiegenden Pkw und stürzte zu Boden.

Die Autofahrerin hielt sofort an und kümmerte sich um den Radfahrer. Dieser hingegen sagte, dass nix passiert wäre, setzte sich wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter Richtung Rudolf-Plank-Straße. Am Auto der Dame entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr tausend Euro. Ob der junge Mann oder das Fahrrad in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen junge Mann, ungefähr 20 Jahre alt, südländisches Aussehen. Er war ungefähr 175 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Er hatte dunkle, kurze, lockige Haare und trug einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit schwarzen Ärmeln. Bei seinem Fahrrad könnte es sich um dunkles Damenrad handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell