Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Traktor gesucht

Haßloch (ots)

Auf der Westrandstraße in Richtung Gewerbegebiet war ein Paketzusteller am Dienstagmorgen (16. Nov., 10 Uhr) mit einem Peugeot Transporter unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Traktor touchiert wurde. Am Lieferwagen wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des grünen Traktors entfernte sich von der Unfallstelle, möglicherweise hat er von der Kollision nichts mitbekommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

