Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Forst) Mopedfahrer übersehen

Forst (ots)

Einen Mopedfahrer übersehen und die Vorfahrt missachtet hat am Montagmorgen (15. Nov, 7:50 Uhr) die Fahrerin eines Honda, als sie von der Weinstraße nach links in Richtung Wachenheim auf die L516 einbiegen wollte. Der 16-jährige Mopedfahrer stürzte nach der Kollision mit dem Auto und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wurde auf 4.500,- EUR geschätzt. Die Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

