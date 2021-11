Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Vermutlich ein Glas Wein zu viel...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... trank eine 37jährige Fahrzeugführerin am Abend des 16.11.2021. Diese wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in der Landauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrollmaßnahmen nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahr. Auf Nachfrage gab diese an, lediglich ein Glas Wein getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Landauerin wurde zwecks der Entnahme einer Blutprobe zur hiesigen Dienststelle verbracht. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Nun muss sich die Fahrzeugführerin in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weitern wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

