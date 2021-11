Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Kellerfenster aufgehebelt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.11.2021 zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr kam es in der Pfarrgasse in Weisenheim am Sand zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Bislang unbekannt Täter hebelten ein Kellerfenster des Anwesens auf. Beim Öffnen des Fensters fielen mehrere Gläser und andere Deko-Gegenstände herunter. Aufgrund des dadurch verursachten Lärms ließen die Täter vermutlich von einer weiteren Tatbegehung ab. Ins Gebäudeinnere begaben sie sich gemäß Spurenlage vermutlich nicht. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Einige Tage vor der Tat fand der Bewohner eine kleine Drohne mit Kamera in einem Baum auf seinem Grundstück. Ob dies mit der Tat zusammenhängen könnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben,um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

