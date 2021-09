Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschädigter Pkw-Halter gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37586 Dassel, Südstr. 9 a

Mittwoch, 15.09.21, 18.15 Uhr

Am Mittwoch, dem 15.09.21, gegen 18.45 Uhr wurde in Dassel, Südstr., Höhe Nr. 9 a, ein geparkter Pkw, Mercedes, vermutlich schwarz, durch eine namentlich bekannte Verursacherin beschädigt. Während diese sich um die Feststellung des Halters bemühte, wurde dieser beschädigte Pkw entfernt. Die Polizei Einbeck bittet daher darum, dass sich der geschädigte Fahrzeughalter dieses Pkw bei ihr meldet. Der Pkw dürfte am rechten Rücklicht beschädigt sein, da entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden wurden.

