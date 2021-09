Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale

Northeim (ots)

37154 Northeim,

13.09.2021 - 14.09.2021, Eichstätte,

Northeim (Gro)

In der Nacht vom 13.09.2021 auf den 14.09.2021 versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Eichstätte einzudringen. Der Versuch scheiterte, an der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-70050) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell