Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnung

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 12.09.21, 12:00 Uhr, bis zum 13.09.21, 08:50 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Langen Straße in Uslar ein. Sie entwendeten ca. 3.000 Euro Bargeld sowie einen Fahrzeugbrief und Fahrzeugschlüssel. Es wurde die gesamte Inneneinrichtung zerstört und ein Wasserhahn aufgedreht, sodass das austretende Wasser bis in die Geschäftsräume im Erdgeschoss gedrungen ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000,- Euro. Das Polizeikommissariat Uslar erbittet Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell