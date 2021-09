Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gelbe Säcke in Brand geraten

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am 14.09.21, gegen 04:40 Uhr, mehrere an einer Hauswand an der Ecke Kurze Straße / Isertorweg liegende gelbe Säcke in Brand. Der Brand wurde durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Uslar gelöscht. Durch die bis zu 2,50 m hohen Flammen wurde die Hausfassade geschwärzt. An einem am Gebäude angebrachten Schaukasten entstand Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

