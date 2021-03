Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Erhebliche Sachbeschädigung an forstwirtschaftlicher Maschine aufgeklärt++

Ostrhauderfehn - Erhebliche Sachbeschädigung an forstwirtschaftlicher Maschine aufgeklärt. Am 26.03.2021 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu der Beschädigung einer forstwirtschaftlichen Maschine, welche im Bereich "Am Langholter Meer" abgestellt worden war und im Eigentum eines gewerblichen Forstbetriebes steht. Da es sich bei der Spezialmaschine um ein sehr teures Fahrzeug handelt, welches bereits kurz zuvor einmal erheblich beschädigt worden war, wurde von dem Eigentümer während einer kurzen Abwesenheit zur oben genannten Zeit für eine kurzfristige Beobachtung ein Überwachungssystem installiert. Als der Geschädigte sein Fahrzeug nach diesem Zeitablauf wieder in Augenschein nahm, stellte er fest, dass es erneut zu schweren Beschädigungen gekommen war. Unter anderem wurden sämtliche Hydraulikschläuche herausgerissen, am Ölfilter manipuliert und der Inhalt eines zur Ausstattung gehörenden Feuerlöschers im Motorblock und im Sicherungskasten ausgeleert worden. Der Gesamtwert der bisher mutwillig verursachten Sachschäden beläuft sich auf geschätzte 60.000 Euro. Aufgrund des Überwachungssystems konnte am frühen Nachmittag 31.01.2021 durch die Polizei aus Ostrhauderfehn ein tatverdächtiges 12-jähriges Kind aus Ostrhauderfehn ermittelt werden. Die weiteren Hintergründe zu der Tat werden nun Gegenstand von weiteren Ermittlungen und Befragungen sein.

