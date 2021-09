Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leicht verletzter Radfahrer

Uslar (ots)

BODENFELDE-WAHMBECK (zi.)

Ein 83-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine überholte am 14.09.21, um 17:45 Uhr, in der Schnippenbreite in Wahmbeck einen 84-jährigen Radfahrer. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Anbaugerät. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell