POL-NB: Einbruch in Büroräume eines Gebäudekomplexes in Neubrandenburg

Am 31.08.2021 war die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg wegen eines Feueralarms in einem Gebäudekomplex am Torfsteg, in welchem sich auch ein Verbrauchermarkt befindet, eingesetzt. Der Feueralarm bestätigte sich nicht, jedoch fielen den Beamten Beschädigungen an der Eingangstür zu einem dort ansässigen Büro auf. Nach Rücksprache mit einer Mitarbeiterin wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg über den Einbruch in die Räumlichkeiten informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Mit der Auswertung und den weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls ist das Kriminalkommissariat Neubrandenburg betraut.

Personen, die in der genannten Zeit Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

