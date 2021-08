Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210824-1: Räuber kehrt Tage später an Tatort zurück - Festnahme

Wesseling (ots)

Der Mann hatte am Freitag eine Flasche Wodka aus einem Geschäft geraubt.

Polizisten haben am Montagabend (22. August) gegen 21.15 Uhr einen Mann (25) festgenommen, der wenige Tage zuvor eine Getränkeflasche aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße 'Westring' geraubt hatte.

Mitarbeiter des Geschäfts erkannten den 25-Jährigen, als er den Supermarkt betrat und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Dem Mann wird vorgeworfen am Freitag (20. August) einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Gegen 15.45 Uhr hatte er das Geschäft in Wesseling betreten und eine Getränkeflasche in seiner Jacke versteckt. Ein Mitarbeiter des Supermarkts bemerkte den Vorfall und verfolgte den 25-Jährigen bis zum Ausgang. Dort zückte der Räuber ein Messer, drohte dem Mitarbeiter und lief weg.

Am Montagabend kehrte er in das Geschäft zurück. Dort erkannten Mitarbeiter den 25-Jährigen wieder und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann mit zu einer Wache. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten sie fest, dass gegen den Räuber noch ein offener Haftbefehl besteht. Im Laufe des Tages wird er zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht. (sc)

