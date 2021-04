Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Schuppen in Brand geraten

Bockhorst (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Schulstraße in Bockhorst alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzschuppen in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl einer angrenzenden Grundschule über. Die Feuerwehren aus Esterwegen, Surwold, Hilkenbrook und Burlage waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 92 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

