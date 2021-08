Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210823-1: Hunde warnten Seniorin vor ungebetenen Gästen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer drangen nachts in das Wohnhaus einer Seniorin ein und raubten Wertgegenstände.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ist auf der Suche nach zwei Männern, denen zur Last gelegt wird, am Samstag (21. August) um 1.45 Uhr in das Wohnhaus einer Frau in der Richard-Bertram-Straße eingedrungen zu sein und von ihr zudem das Öffnen eines Tresors verlangt hätten. Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Frau lag schlafend in ihrem Bett, als die beiden Täter den Rollladen des Zimmers hochschoben und das gekippte Fenster aufdrückten. Die drei Hunde der Bewohnerin schlugen an, worauf die Seniorin aufwachte. Einer der Täter verlangte das Öffnen eines Tresors. Dieser Aufforderung kam die Frau nicht nach und die Täter verließen scheinbar die Wohnung. Diese Gelegenheit nutzte sie, um den Versuch zu starten, die Polizei zu informieren. Das dafür genutzte Mobiltelefon riss ihr ein Täter aus der Hand, bevor beide Männer die Flucht ergriffen. Die Seniorin trug Verletzungen davon, die Rettungskräfte versorgten, bevor sie die Frau in ein Krankenhaus brachten.

Der Täter, der die Forderung aussprach, sei circa 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und war insgesamt dunkel gekleidet. Er habe einen auffallenden Oberlippenbart und spreche akzentfreies Deutsch. Der zweite Täter sei 180 Zentimeter groß. Ein Teil seines Gesichts sei zum Tatzeitpunkt mit einem Mundschutz oder einem Halstuch bedeckt gewesen. Bekleidet sei der Mann unter anderem mit einer grünen Camouflage - Kappe. (bm)

