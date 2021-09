Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sieben Gullideckel ausgehoben

Warburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 7. September, haben Unbekannte in Warburg mehrere Gullideckel ausgehoben. Ein Zeuge hatte gegen 3.15 Uhr zunächst zwei ausgehobene Gullideckel im Graf-Dodiko-Weg gemeldet.

Bei den weiteren Kontrollen durch die Polizei in den umliegenden Straßen wurden in der benachbarten Sackstraße fünf weitere ausgehobene Gullideckel aufgefunden. Sie wurden alle wieder in die vorgesehene Verankerung zurückgeschoben.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell