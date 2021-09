Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

32839 Steinheim (ots)

Am Dienstagabend, 07.09.2021, gegen 21:55 Uhr, ereignete sich am Verkehrskreisel der B252/ B239 bei Steinheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen (19 und 17 Jahre alt) und zwei junge Männer (21 und 22 Jahre alt), verletzt und anschließend in Krankenhäusern behandelt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19 Jährige Frau aus Blomberg mit ihrem BMW die Bundestraße 239 aus Richtung Höxter kommend in Richtung Steinheim und beabsichtigte weiter die Bundesstraße 252 in Richtung Blomberg zu befahren. Auf dem Abbiegestreifen kam sie aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge überschlug sich dieses mehrfach und kam anschließend auf der B252 in Richtung Blomberg zu stehen. Die Fahrerin und ihre drei in Blomberg und Schieder-Schwalenberg wohnenden Mitfahrer, wurden schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Rtg. Blomberg gesperrt. Zur Unterstützung der Rettungsarbeiten war die Feuerwehr Steinheim vor Ort. Am verunfallte Fahrzeug entstand ein Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. /he

