Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Taschendieben

Steinheim (ots)

Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei Höxter nach verschiedenen Tatverdächtigen, die jeweils in Steinheim Geldbörsen gestohlen und anschließend mit den erbeuteten EC-Karten an Geldautomaten Bargeld abgehoben haben.

Die erste Tat ereignete sich am Montag, 17. Mai 2021. In einem Einkaufsmarkt am Lipper Tor kam es gegen 14 Uhr zunächst zum Diebstahl eines Portemonnaies durch unbekannte Täter. Um 14.30 Uhr erfolgte eine Bargeldabhebung bei einem Geldinstitut in der Marktstraße in Steinheim. Dabei wurde von den Überwachungskameras eine unbekannte Frau in einem blauen Mantel aufgenommen. Die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden unter der Adresse: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/steinheim-taschendiebstahl-computerbetrug

Der zweite Fall ereignete sich bereits am Montag, 12. April 2021. Gegen 11.30 Uhr kam es zunächst in einem Discount-Markt in Steinheim zu einem Taschendiebstahl. Mit der entwendeten EC-Karte kam es dann kurz darauf zu einer Abbuchung an einem Geldautomaten einer örtlichen Bank. Die Überwachungskameras der Bank haben dabei einen unbekannten Mann aufgenommen, der einen Hut und einen Mund-Nasen-Schutz trug. Die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dieser Adresse zu sehen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/steinheim-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Nach Beschluss des Amtsgerichtes veröffentlicht die Polizei Höxter nun die Fahndungsfotos und fragt: Wer kann Hinweise zu den gezeigten Personen geben? Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell