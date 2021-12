Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Weihnachtsschmuck entwendet

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 09.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter den am "Kusseler Tor" an der Oerlinghauser Straße angebrachten Weihnachtsschmuck. Der Heimat- und Verkehrsverein Pivitsheide hatte dort mehrere beleuchtete Weihnachtssterne aufgehängt, die zusammen mit der Elektrozuleitung zum Objekt der Begierde der Täter wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Sterne machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 -6090.

