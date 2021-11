Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots)

Am 14.11.2021, gegen 23:20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße auf dem Parkplatz am Südbahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Der PKW wurde von einem Familienangehörigen abgeholt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG eingeleitet.

