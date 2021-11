Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Serie von Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

In der Nacht von Freitag 12.11. auf Samstag 13.11.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von fünf Fahrzeugen, welche in der Mühltorstraße in Lambsheim abgestellt waren. Er trat vier Außenspiegel um, wovon ein Außenspiegel beschädigt wurde. Zudem zerstörte der Täter einen weiteren Außenspiegel eines Wohnmobils. Der Schaden liegt bei ca. 1000EUR.

Ebenso kam es in der gleichen Nacht zu einer Beschädigung eines Mähdreschers und zwei landwirtschaftlichen Anhängern. Diese waren an Maisfeldern zwischen dem Lambsheimer Weiher und der Landstraße L522 Richtung Frankenthal abgestellt. An dem Mähdrescher wurden die Scheiben der Fahrerkabine eingeschlagen. Darüber hinaus wurden an dem Erntegerät und den Anhängern die Beleuchtungseinrichtungen zerstört und sämtliche Ventile der Reifen abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 15.000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

