Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dreister Fahrraddiebstahl nach Party in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Zu einem nicht ganz gewöhnlichen Fahrraddiebstahl kam es in den frühen Morgenstunden des 13.11.2021 in Mutterstadt, An der Fohlenweide, anlässlich einer dort veranstalteten Geburtstagsfeier. Zwei Gäste der Party reisten mit ihren Fahrrädern an und schlossen diese an den Fahrradständern vorm Gebäude fest. Als sie sich gegen 02:30 Uhr auf den Heimweg machen wollten mussten sie feststellen, dass ihre Fahrräder nur noch teilweise vorhanden waren: Von Einem war noch das angeschlossene Vorderrad da, von dem Anderen fehlte just dieses. Der Dieb - vielleicht ebenfalls Gast der Party - hatte sich offensichtlich ein Fahrrad "zusammengeklaut", um damit nachhause radeln zu können. Zeugen der Tat melden ihre Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell