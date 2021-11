Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 14.11.2021, gegen 03:25 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Speyerer Straße in Limburgerhof ein Fahrzeug aufgrund Fahrunsicherheiten auf. Der 23-jährige Fahrer lehnte den angebotenen freiwilligen Atemalkoholtest zunächst ab. Da die Beamten jedoch sehr deutlich Atemalkohol bei ihm wahrnahmen und er zudem Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle und Entnahme einer Blutprobe erklärt. Im weiteren Verlauf führte er doch noch einen Test durch, Ergebnis: 2,11 Promille. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

