POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim

Am 12.11.2021 gegen 16:50 Uhr fuhr ein Lkw mit polnischem Kennzeichen in der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim gegen einen geparkten Ford. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden befindet sich an der rechten Seite der Frontstoßstange und beläuft sich auf ca. 1500EUR. Ein bisher unbekannter Zeuge beobachtete der Unfall und gab dem Halter des beschädigten Autos Bescheid. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Der Zeuge wird gebeten sich umgehend bei der Polizei in Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

