Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Trunkenheitsfahrt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, meldet eine Zeugin einen zu schnell fahrenden PKW in der Angelstraße. In einem Gespräch mit dem Fahrer bemerkte die Zeugin auch Alkoholgeruch. An der Halteranschrift konnte der 51-jährige PKW-Fahrer durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Hierbei gab der Fahrer an, sieben Bier getrunken zu haben und mit dem Fahrzeug beim Einkaufen gewesen zu sein. Ein auf der Dienststelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Da der Fahrer angab, bereits betrunken zum Einkaufen gefahren zu sein, wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

