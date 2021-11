Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf frischer Tat ertappt und gescheitert

Speyer (ots)

Unglück hatte ein 19-Jähriger, der um 18:40 Uhr ein im Bereich der Salierbrücke an einen Holzzaun angeschlossenes Fahrrad mutmaßlich aufbrach und entwendete. Er wurde durch einen 28-jährigen, nicht im Dienst befindlichen, Polizeibeamten beim Fahren des Rades in Richtung Baden-Württemberg beobachtet. Der Polizeibeamte erkannte in dem Fahrrad augenblicklich dasjenige seines 49-jährigen Arbeitskollegen, weswegen er umgehend eine Kontrolle veranlasste. Auf der Salierbrücke konnte der 19-jährige Beschuldigte im Beisein eines 20-Jährigen durch weitere Polizeibeamte gestellt werden. Er führte die Beamten schließlich zu einem Gebüsch, in welchem das Diebesgut lag.

