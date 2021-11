Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Mögliches Verkehrsdelikt und Bedrohung an der Rheinanlage

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 11.11.2021 gegen 20:30 Uhr steigerte sich eine normale Ansprache einer Anwohnerin zu einer Bedrohung zu ihrem Nachteil. Eine 60-Jährige sprach beim Gassi gehen eine Gruppe von Männern in der Nähe der Rheinanlage in Bobenheim-Roxheim an, da diese herumschrien und die Motoren ihrer mitgeführten Fahrzeuge aufheulen ließen. Nach wenig Einsicht der Männer entfernte sie sich zunächst zu Fuß in Richtung ihrer Wohnanschrift. Die Fahrzeugführer fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit an ihr vorbei und drohten schließlich verbal. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise spielen unter anderem folgende Fahrzeuge eine Rolle: ein graues Fahrzeug, ein roter Kastenwagen, ein weißer Kleinwagen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell