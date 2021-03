Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit offenem Haftbefehl fährt ohne Fahrerlaubnis

Hagen (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitag (19.03.2021) in der Bahnhofstraße einen PKW mit entwerteten Kennzeichen und stellte fest, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis und einen offenen Haftbefehl hatte. Als die Beamten das Fahrzeug gegen 09:00 Uhr bemerkten, hielten sie es an und sprachen mit der Fahrerin. Bei der anschließenden Überprüfung des Mini Coopers und der Personalien der 19-Jährigen fanden sie heraus, dass keine aktuelle Versicherung vorlag und die Hagenerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem lag gegen die Frau ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die Polizisten leiteten zwei Strafverfahren ein und verhafteten die Fahrerin. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

