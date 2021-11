Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Missbräuchliche Verwendung eines Feuerlöschers

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:45 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Lindenstraße zu einem wiederholten Polizeieinsatz. Ein 26-jähriger Bewohner randalierte im Anwesen und entleerte einen Feuerlöscher. Bei dem ersten Einsatz konnte der 26-Jährige beruhigt werden, sodass die Beamten die Örtlichkeit wieder verließen. Da der Bewohner kurze Zeit später nochmals einen Feuerlöscher entleerte und sich uneinsichtig zeigte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

