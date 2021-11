Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Verletzte nach Schlägerei auf Halloweenparty

Düren (ots)

Bei einer Party in der Nacht zu Montag kam es unter Besuchern einer Party zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die für einige Beteiligte im Krankenhaus endete.

Am 01.11.2021 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Party auf einem Hof an der Stockheimer Landstraße gerufen. Gemeldet wurde eine Schlägerei mit etwa 30 Beteiligten. Bei der Halloweenparty mit etwa 250 Personen hatte sich eine Gruppe von zehn Personen vom Rest der Feiernden abgesondert und hatte einen Bereich betreten, der für Partybesucher gesperrt war. Als einer der Geschädigten, ein Freund des Veranstalters, die Gruppe auf ihr Fehlverhalten hinwies, pöbelte die Gruppe ihn an und eine Person schlug ihn dann zu Boden. Ein Freund, der ihm zur Hilfe eilte, wurde ebenfalls zu Boden gebracht.

Im Folgenden kamen mehrere Personen hinzu, die vermitteln und schlichten wollten, was nicht gelang. Stattdessen entstand eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppen, die erst dann endete, als die Gruppe der Tatverdächtigen flüchtete. Insgesamt trugen sieben Personen leichte Verletzungen davon, die teils ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Als die Beamten auf dem Hof eintrafen war die Schlägerei bereits beendet. Die Polizisten sprachen mit den Geschädigten und mit mehreren Zeugen. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell