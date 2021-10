Polizei Düren

POL-DN: Vorne und hinten aufgefahren, dann geflüchtet - Polizei stellt Autofahrer nach Unfallflucht

Düren (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, ereignete sich in Düren-Gürzenich an der Kreuzung Schillingsstraße / Valencienner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger aus Düren wartete mit seinem Pkw vor der Rotlicht zeigenden Ampel der Schillingsstraße, um auf die Valencienner Straße abzubiegen. Hinter ihm wartete ein weiteres Auto. Dieses fuhr dann plötzlich los und auf das Fahrzeug des Düreners auf. Beide Autofahrer stiegen daraufhin aus und unterhielten sich über den Vorfall. Als der 57-Jährige die Polizei verständigen wollte, rannte der andere Unfallbeteiligte zu seinem Fahrzeug, stieg ein und setzte zurück, um anschließend in Richtung Innenstadt davonzufahren. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er einen hinter ihm wartenden Pkw einer 73 Jahre alten Frau aus Düren, worum sich der Flüchtenden jedoch nicht kümmerte. Durch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Unfallverursacher ausgelöst. Im Rahmen der Fahndung wurde das gesuchte Auto mitsamt des Fahrers, einem 19-Jährigen aus Jülich, auf der Bundestraße 56 zwischen Niederzier-Krauthausen und Jülich-Selgersdorf angehalten. Dort stellten die Polizisten fest, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es wurde daraufhin eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall wurde ein Gesamtschaden von geschätzt 5500 Euro verursacht.

