POL-FR: Grafenhausen: Nach Überholvorgang verunfallt - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Sonntag, 05.09.2021 gegen 18.30 Uhr ein 49 Jahre alter Mann die K 6500 von Buggenried kommend in Richtung Hürrlingen. In einer Linkskurve überholte er einen vorausfahrenden Pkw und kam beim wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW ging die dortige Böschung hoch, kippte auf die Seite und rutschte über die Fahrbahn. Der 49-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. Zu einer Berührung mit dem überholten Pkw kam es nicht. Den Überholvorgang musste der Mann, laut Zeugin, vermutlich aufgrund des entgegenkommenden Pkw überhastet abschließen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten leichter Atemalkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer auf, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Grafenhausen vor Ort.

