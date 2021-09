Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Im Schwimmbad randaliert - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Bötzingen - In der Zeit von Sonntag, 05.09.2021, 20:30 Uhr und Montag, 06.09.2021, 08:00 Uhr, stiegen Unbekannte in das Schwimmbad in der Schwimmbadstraße in Bötzingen ein und warfen Sonnenschirme, Holzbänke, Abfalleimer, Pflanzen und diverse andere Gegenstände ins Schwimmbecken. Ob und in welcher Höhe Sachschäden entstanden sind ist noch unklar. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und versuchter oder vollendeter Sachbeschädigung wurden durch den Polizeiposten Bötzingen eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell