Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Ladenlokal an der Hauptstraße auf. Sie durchsuchten das Inventar nach Diebesgut. Ein Schrank und Pakete wurden gewaltsam geöffnet. Mindestens mit Bargeld und Tabakwaren flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeugmaschinen und einen Betonmischer von einer Baustelle am Doncaster Platz (Zeche Ewald). Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Am Dienstag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Reihenmehrfamilienhaus an der Bonifatiusstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Recklinghausen

Am Mittwochabend brachen unbekannte Täter eine Notausgangstür und ein Fenster einer Schule am Beisinger Weg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

