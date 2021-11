Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht zum Samstag am Hinterweglein in Dudenhofen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zutritt zum Wohnzimmer des Anwesens und erbeuteten Wertgegenstände.

Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell