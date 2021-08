Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Brand einer Garage löst Feuerwehreinsatz aus (15.08.2021)

Wehingen (ots)

Zu einem Brand einer Garage ist es am Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Bürglestraße gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Aufgrund der baulichen Verbindung war zudem das Kellergeschoss des zugehörigen Einfamilienhauses betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch unter Kontrolle bringen, sodass keine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand. Zu dem Zeitpunkt des Brandes befanden sich drei Personen im Haus, die es jedoch rechtzeitig verlassen konnten und nach aktuellen Stand unverletzt blieben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Freiwillige Feuerwehr Wehingen sowie die der umliegenden Gemeinden waren mit insgesamt 20 Fahrzeugen und einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz.

