Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl/versuchter Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht vom 11. auf den 12. November in eine Arztpraxis in Speyer. Die unbekannten Täter hebelten hier eine Tür auf und entwendeten einen Safe sowie eine Trinkgeldkasse. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, der Wert des entwendeten Gutes wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Ebenfalls in der Nacht auf den 12. November wurde versucht in ein Ladengeschäft in der Auestraße einzubrechen. Unbekannte Täter schoben das Rolltor vor dem Haupteingang hoch und versuchten die dahinterliegende Eingangstür aufzubrechen. Offensichtlich wurden diese bei der Tatausübung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Hier entstand ebenfalls ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

