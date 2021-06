Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Fiat-Fahrerin uneinsichtig

Oberndorf-Bochingen (ots)

Eine 75 Jahre alte Fiat-Fahrerin ist am Dienstagabend zwischen Bochingen und Wittershausen mit einer 28-jährigen Audi-Fahrerin zusammengestoßen. Die Frau im Audi fuhr Richtung Wittershausen, während die entgegenkommende Fiat-Fahrerin in das dortige Gewerbegebiet abbog, ohne auf den Verkehr zu achten oder langsam zu fahren. Dadurch kam es zu dem Unfall, den auch eine Zeugin gesehen hatte. Bei der Unfallaufnahme fiel die Verursacherin des Unfalls den Beamten mit ihrer Uneinsichtigkeit und dem Verhalten bei dem Verkehrsverstoß auf. Sie informierten die Führerscheinbehörde darüber. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Der Fiat der 75-Jährigen hatte bereits schon ältere Unfallschäden.

