Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach /Lkr. KN) - Unfall mit Sattelschlepper auf der B33

Allensbach /Lkr. KN (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der B33 zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper gekommen. Der 42-jährige Fahrer der Zugmaschine war gegen 15:20 Uhr auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. Ein 38-jähriger Renault-Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt auf Höhe Allensbach-West auf die B33 auffahren, missachtete hierbei die Vorfahrt des Sattelschleppers und es kam zur Kollision. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell