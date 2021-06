Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - 25-jähriger Motorradfahrer stürzt auf Rollsplit und verletzt sich

Konstanz (ots)

Am Dienstabend ist es auf der L220 /Reichenaustraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen. Ein 25-Jähriger war gegen 18:15 Uhr mit seiner Aprilia auf der L220 aus Richtung Wollmatingen stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur B33 bog er nach links ein. Inmitten der Kreuzung bemerkte er Rollsplit auf der Fahrbahn und wollte seine Geschwindigkeit verringern. Hierbei stürzte er. Da der Fahrer zusätzlich zum Helm nur mit T-Shirt und kurze Hose bekleidet war, zog er sich mehrere Schürfwunden zu und musste ärztlich behandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

