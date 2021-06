Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Beim Aussteigen Pedelec übersehen

Konstanz (ots)

Montagmittag ist es in Konstanz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Gegen 12:30 Uhr war ein 68-jähriger Mann auf seinem Pedelec im Bereich Eichhornstraße unterwegs. Aus einem dort parkenden Mercedes wollte der 45-jährige Beifahrer aussteigen. Hierzu öffnete er die Tür, ohne dabei auf den Verkehr zu achten und übersah den Pedelecfahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Mercedes und am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell