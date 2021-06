Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sekundenschlaf führt zu Unfall (22.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe der "Gas Kugel" Villingen. Ein 73-jähriger Opel Mocca Fahrer war auf der B 33 in Richtung Villingen unterwegs, als ihn ein Sekundenschlaf übermannte. Dadurch geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es einen entgegenkommenden Renault Scenic eines 44-Jährigen streifte. An den Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Staatsanwalt ordnete die Einbehaltung des Führerscheins vom Unfallverursacher an, der jetzt mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell