Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Motorrollerfahrer missachtet Vorfahrt und baut Unfall (22.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein jugendlicher Motorrollerfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Straße "Reschenhardweg". Ein 16-jähriger Aprilia Fahrer fuhr auf dem Reschenhardweg und missachtete an der Kreuzung zur Grundstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen VW Golf Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand am Roller Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro, am VW in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell