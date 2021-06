Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) E-Scooter nicht versichert (22.06.2021)

Tuttlingen (ots)

In eine Polizeikontrolle geraten ist ein Zweiradfahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Neuhauser Straße. Ein 17-Jähriger fiel mit einem E-Scooter auf, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Wie sich herausstellte, war das Kleinfahrzeug nicht versichert. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

