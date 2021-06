Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwennigen) Im Kreisverkehr kracht es

Schwenningen (ots)

Im Kreisverkehr der B523 und der B27 am Schwenninger Messegelände hat es am Dienstag gekracht. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Peugeot in den Kreisel ein, obwohl dort bereits ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden von 5000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell