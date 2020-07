Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch in Koblenzer Kindergarten

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 28.07.2020, versuchten Unbekannte in den Ev. Kindergarten im Brenderweg in Koblenz einzubrechen. Dem oder den Tätern gelang es jedoch nicht, die Eingangstür zu öffnen. Die Tür wurde erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

