POL-PPWP: Augen auf im Straßenverkehr!

Kaiserslautern (ots)

Weil er offenbar nicht damit gerechnet hat, dass andere Autofahrer auch anders Auto fahren als er selbst, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht. Der 48-Jährige krachte seinem Vordermann aufs Heck, weil dieser langsamer unterwegs war als er selbst. Verletzt wurde zum Glück niemand - es blieb bei Blechschäden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 48-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Daennerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Mannheimer Straße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Vor ihm fuhr ein Citroen C3, dessen Fahrer - trotz Grünlicht an der Ampel - nur vorsichtig in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Der 48-Jährige erkannte die langsamere Fahrweise zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

